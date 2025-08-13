Rüşvet soruşturmasında tahliye edilmişti: Gülsüm Özer, CHP ve tüm görevlerinden istifa etti

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Gülsüm Özer, 7 Ağustos’ta tahliye edildi.

Gülsüm Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP üyeliği, belediye meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Yaşananların kendisi için çok zor bir süreç olduğunu, vefasızlığı en ağır biçimde hissettiğini söyleyen Gülsüm Özer, "Psikolojimin bozulması nedeniyle istifa yolunu seçtiğimi tüm kamuoyuna bildiririm." dedi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

