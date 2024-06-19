Rüşvet ve tehdit iddiası: Kadın hakim açığa alındı

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Kadın hakim iddiaya göre, akaryakıt kaçakçısını tahliye etmek için 500 milyon lira rüşvet aldı. Birliktelik yaşadığı adamı ölümle tehdit ettirdi, adli emanetteki uyuşturucu maddeyi kullandı.



Bu iddialar üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim hakkında inceleme başlattı.



Sabah gazetesinin haberine göre hakim, oturduğu sitenin yöneticisi ile birliktelik yaşıyordu. Sevgilisi, hakimden ayrılmak istedi ama iş yerine gelen kişiler tarafından ölümle tehdit edilince, hakim hakkında suç duyurusunda bulundu.



HSK 1. Dairesi'nin soruşturma izni verdiği hakim hakkında yapılan incelemede, Edirne'de görev yaptığı sırada Akaryakıt kaçakçlığı suçundan yargılanan bir kişiden beraat kararı için 500 milyon lira aldığı tespit edildi.



Hakim Gül A.'nın özel bir hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan hap temin ettiği, pandemi dönemindeyse birlikte alkol aldığı başsavcıvekilinin adli emanetten çıkarttığı uyuşturucu maddeyi kullanıp parti yaptıkları belirlendi.