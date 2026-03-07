Rüşvetle nikah soruşturmasında altı tutuklama

Kırklareli'nde bazı yabancı uyruklu evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada altı şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli Belediyesi nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma doğrultusunda 28 Şubat'ta nikah memuru A.A.'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 Mart'ta da beş şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüpheli nikah memuru A.A'nın evinde yapılan aramada, 41 bin lira, 900 dolar ve 100 euro ele geçirildi.

ALTI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden yedisi serbest bırakılırken, 10'u adliyeye sevk edildi.

Nikah memuru A.A'.nın da aralarında bulunduğu D.Ş, S.U, M.E, Ş.A. ve Y.A. tutuklandı.