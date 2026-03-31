Rüşvetten tutuklanmıştı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlıklarına el konuldu
31.03.2026 14:53
Son Güncelleme: 31.03.2026 15:09
Gözaltına alınan Özkan Yalım'ın işletmelerinde polis ve jandarma ekipleri arama yapmıştı.
Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlıklarına el konuldu.
CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor.
Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti .
ÖZKAN YALIM DAHİL 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Sulh ceza hakimliği şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar vermişti.
Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetmişti.
Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha yakalandığını, soruşturma kapsamında yakalanan kişi sayısının 17 olduğunu açıklamıştı.
PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI
CHP yönetimi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğini askıya almıştı.
Özkan Yalım'ın 4 işletmesine polis ve jandarma ekipleri baskın yapmıştı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yalım'a ait otel, restoran, disko ve barda aramalar yapılmıştı. Merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki işletmelerdeki 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 cd ve 2 kamera kayıt cihazına el konulmuştu.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Son olarak yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.