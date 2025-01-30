Rusya değil Ardahan! -20 derecede buzlu suya girdi

Tamamı buzla kaplı göl; geçmiş dönemde üzerinde araçlarla drift gösterileri, buz hokeyi antrenmanları, curling antrenmanları, paten gösterileri gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapmıştı. Çıldır Gölü’nün vazgeçilmezi atlı kızaklar göl üzerinde turlarını atarken, yeni akım hayretle karşılandı.

Genellikle Rusya’da görmeye alışık olunan -20 derecede buzlu suya girme çılgınlığı, Çıldır’a da sıçradı. Bölgeye gelen yerli turistlerin son günlerdeki denemeleri sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde kadın turistin buzlu suya girdiği anlar sosyal medyadaki sıcaklığını korurken, bugün buz gibi bir görüntü daha kadrajlara yansıdı. Bölgeyi ziyaret eden erkek bir turist -20 derecedeki buzlu suya girerek akımı sürdürdü.