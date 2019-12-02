Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelmesinin planlandığını duyurdu.



Açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi. Putin ve Erdoğan’ın, Türkakım'ın açılışını yapacağını belirten Peskov, "Bu tarihe kadar bu büyük uluslararası projenin, Türkiye’de, karadan geçen kısmı tamamlanacak” dedi.

Dmitry Peskov, iki liderin bu vesileyle ikili ilişkiler dahil, güncel konuları ele alma fırsatı yakalayacaklarını da belirtti.

Peskov, "İlişkilerimiz çok yönlü, gündemimizde üzerinde sürekli konuşulması gereken, birçok büyük proje var” dedi.



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