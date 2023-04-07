Rusya Dışişleri Bakanı Ankara'da

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu sözlerine Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Rusya'nın yaptığı yardımlara teşekkür ederek başladı.

Yapılan ikili görüşmelerde Rusya ve Ukrayna savaşının müzakere ile bitmesi gerektiğini söylediklerini belirten Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Sergey ile bugün Tahıl Koridoru'nu da ele aldık. Bu anlaşma müzakerelerin sonuç verdiğini de gösteriyor. Bu sadece Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı bakımından önemli değil. Dünya gıda krizinin, dünyadaki her hanenin yaşadığı sorunun azaltılması bakımından önem arz ediyor. Diyaloğun yoğunlaştırılarak devam etmesi gerekiyor."

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Suriye ile normalleşme süreci için Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz. 4'lü dışişleri bakanları toplantısını da görüştük. Diyaloğun yoğunlaştırılarak devam etmesi gerekiyor. Süreç şeffaf şekilde devam etmeli.



Arzumuz bir an önce Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir anlaşmanın imzalanması. Rusya ile istişare içinde olmaya devam edeceğiz.



Enerji işbirliği konularını da ele aldık. Diğer taraftan turizm işbirliğimizin önemli bir konusu. Daha fazla turistin Rusya'dan gelmesini bekliyoruz. Yoğun bir gündemimiz var. O yüzden sürekli temas halindeyiz."



Sergey Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bizde de Türkiye gibi kara gün dostu tabiri var. Elimizden geldiğinde yardım etmeye çalışıyoruz. Kurum ve kuruluşlar somut çalışmalar yürütüyor. Deprem bölgesine yardımları sürdüreceğiz. Bir kez daha Türk halkına en derin baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.



Bu kadar verimli olmamız ilişkilerde iki ülke lideri arasındaki samimi diyalogdan kaynaklanıyor. Geçen sene 4 kere göz göze görüştüler. Bu çalışmamızın dinamiğini belirliyor. Batı'nın hedefinde Rusya'dan sonra Çin var.

BM eşitlik ilkesine aykırı olarak davranıyor. Batı'nın hedefinde Rusya'dan sonra Çin var. Kiev ve Batı görüşme masası kurulmasına karşı. Amerika'da tutumunu empoze ediyor ve yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Rusya, dünya ülkelerinin ekseriyeti ile beraber yeni dünya düzeninin BM şartına dayalı bir düzen olmasını istiyor."