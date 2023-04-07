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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile iftar yemeğinde buluştu. Çavuşoğlu ile Lavrov bugün de baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye-Rusya ilişkileri ile uluslararası konuların ele alınacağı görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da iftarda bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da - 1

Çavuşoğlu, kendisinin davetlisi olarak 6-7 Nisan tarihlerinde ’ye resmi ziyarette bulunan Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iftar sofrasında buluştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da - 2

Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile bugün ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

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