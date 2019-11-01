Rusya ile ortak devriye başladı (Genelkurmay başkanları görüştü)

Soçi Mutabakatı kapsamında YPG/PKK'ya verilen sürenin dolmasının ardından Rusya ile ortak devriye başladı.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi.



Kritik devriye öncesi sınır hattında son hazırlıklar tamamlandı.Rus heyetle yapılan görüşmelerde devriye bölgeleri ve devriye güzergahları belirlendi.

GÜLER, RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov'la telefonda görüştü. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada iki generalin Suriye'deki günlük gelişmeler hakkında fikir alışverişi yaptığı belirtildi.



Bu bölgelerde el yapımı patlayıcı ve mayın imha çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. İnsansız hava araçları ile keşif uçuşları yapılıyor. Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi sınırın sıfır noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Mutabakat kapsamında Kamışlı kentinde devriye yapılmayacak.



Türk ve Rus askerleri daha önce İdlib ve Tel Rıfat'ta koordineli devriye görevinde bulunmuştu. Fırat'ın doğusuna düzenlenen bu devriye, iki ülke askerleri arasındaki ilk ortak devriye olma özelliğini taşıyor.



Ortak kara devriyesi öncesinde, sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı da yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 15 araç Akçakale'ye gitti. Zırhlı araçlar Tel Abyad'daki askeri noktalara konuşlandırıldı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER-VİDEO