Rusya ile dördüncü ortak devriye tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi sona erdi.

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Son dakika haberi! 

Fırat'ın doğusunda Rusya ile dördüncü ortak devriye tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandığı bildirildi. 

Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetleri devam ediyor.

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