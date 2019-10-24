Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile görüşmeler sürüyor

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye'deki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamadan başlıklar şöyle:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.



Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir.

TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir."