Rusya ile ikinci ortak devriye başlıyor

Soçi Mutabakatı kapsamında Rusya ile ortak devriye bugün yapılacak. Rus ve Türk askerlerinin devriye için son hazırlıklarını yaptıkları bildirildi.

Şanlıurfa'nın Mertismail köyünden Suriye tarafına geçilerek askerler, ilk devriyede olduğu gibi askerler, 10 kilometre derinliğe inilecek.

Devriyeye iki taraftan beşer zırhlı aracın katılması bekleniyor. Askeri kaynaklar farklı noktalardan devriye faaliyetlerinin henüz planlanmadığını kaydetti.

İLK DEVRİYE CUMA YAPILDI

Türk ve Rus birlikleri, Resulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini geçen cuma günü yapmıştı.



Ortak devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede yürütüldü. 8 zırhlı aracın katıldığı 4 saat süren devriyede 10 kilometre derinliğe inilmiş ve 87 kilometre katedilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, devriyeye ilişkin açıklamasında "Bu süreçte herhangi bir YPG/PYD paçavrasına rastlanmadı" dedi. Kalın'ın açıklamasına göre, 3 noktada tünel çalışması tespit edildi.