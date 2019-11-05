Rusya ile ikinci ortak devriye bugün yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.05'te başladı.

Toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti.



Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Barış Pınarı Harekatı) Önümüzdeki süreç zorluklarla beraber önemli fırsatları da içermektedir. Suriye dosyası karmaşık ve büyük bir dosya. Yapılacak çok iş var. Terörden temizlediğimiz bölgenin genişliği düşünüldüğünde istikarar için önem arz ediyor. Önümüzde yapılacak çok şey var. Terörle mücadele noktasal değil devam eden bir süreç. Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.

Harekat sadece bizi ve bölgemizi değil dünya siyasetini de ilgilendirdiği için önemini koruyor. Tel Abyad ile Resulayn arası terör unsurlarından temizlendi. Bugün bölgede EYP'nin patlaması sonucu bir askerimiz şehidimiz oldu. Bu tür saldırıların önlenmesi için askerlerimiz cansiperane bir şekilde görevine devam ediyor. Tel Abyad'da pazar yerine düzenlenen saldırı terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Terör unsurlarının alan kaybettikçe paniği artıyor. Terör örgütünün Hristiyan azınlığın hedef alındığına yönelik propagandası sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.



(ABD'nin terörizm raporu) Rapor bizim tepkimizi çekmeye devam ediyor. Bu raporda PKK terör örgütü zikredilirken YPG/PYD'nin zikredilmemesi. Darbe girişimini yapan FETÖ'nün yer almaması çifte standardı ortaya koyuyor. Bu terör örgütünü PKK'yı kabul ettikten sonra Suriye kolunu desteklemek silah vermek terörü desteklemektir. FETÖ ile ilgili olarak da hiçbir cümle olmaması, mağdur bir dini grup olarak gösterilmesi bu terör örgütünün kimin maşası olduğunu göstermektedir. Biz DEAŞ'a karşı en etkin mücadeleyi vermiş bir ülkeyiz. Bİnlerce DEAŞ'lıyı yakalaık, sınırdışı ettik ya da hapse attık. İade ettiğimiz DEAŞ'lıların serbest bırakıldığı ve terör eylemlerine katıkdıkları oldu. Bu konuda müttefiklerimizden terörün her türlüsüne karşı gerekli tavrı almasını bekliyoruz. PKK'yı kağır üzerinde terör örgütü olarak tanımlamak yetmez.

(PKK/YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır. Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar.

(İdlib çatışmasızlık bölgesi) İdlib konusu da Türkiye'nin üzerinde durduğu bir konu olmaya devam ediyor. Çatışmasızlık bölgesi konusunda mutabakat sürüyor. Burada insani bir kriz yaşanmaması, göç dalgası olmaması için sahada aktif bir şekilde faaliyetlerimize devam ediyor. 12 askeri gözlem noktamız olmasa bölgede büyük bir insani kriz olacaktı.,

(Rusya ile ortak devriye) 22 Ekim Soçi anlaşması çerçevesinde Tel Abyad'ın doğusunda ilk devriye yapıldı. Bu süreçte herhangi bir YPG/PYD paçavrasına rastlanmadı. Üç noktada tünel çalışması yapıldığı tespit edildi. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta. Bununla ilgili yetkililer Rus mevkidaşlarıyla temas içerisindeler.

(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Sayın Trump'ın saveti üzerine planlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret talebi olmamıştır. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir. Savunma sanayiinden terörle mücadeleye Suriye'deki gelişmelerden ticaret hacminin artırılmasına kadar ABD ile yürüttüğümüz birçok konu var. Bunlarla ilgili somut adımlar atılması ve neticeler elde edilmesi bizim birinci önceliğimizdir. Ziyaretin sebebi de amacı da budur. Eğer bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz izale olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yapıyor. Nihai kararını birkaç gün içerisinde verecektir.

(Bülent Arınç'ın açıklamaları) Bülent Bey'in açıklamaları şahsi görüşleridir. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış değildir. 251 insanımızı şehit eden bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım denemezdi. Süreç içerisinde KHK çerçevesinde görevden uzaklaştırılıp mağdur olanlar varsda gereken yapılmıştır. Görevlerine iade edilenler olmuştur."