Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyeyi gerçekleştirdi.



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin doğusundaki bir mevkiden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.



TSK ve Rus unsurları, Ayn el Arab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede kara devriyesini tamamladı.



Devriyeyi gerçekleştiren konvoya İHA'lar da eşlik etti.



İLK DEVRİYE CUMA YAPILDI

Türk ve Rus birlikleri, Resulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini geçen cuma günü yapmıştı.

Ortak devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede yürütüldü. 8 zırhlı aracın katıldığı 4 saat süren devriyede 10 kilometre derinliğe inilmiş ve 87 kilometre katedilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, devriyeye ilişkin açıklamasında "Bu süreçte herhangi bir YPG/PYD paçavrasına rastlanmadı" dedi. Kalın'ın açıklamasına göre, 3 noktada tünel çalışması tespit edildi.