Rusya ile ilk ortak devriye tamamlandı

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi.



Devriye için Türk zırhlıları Mardin Kızıltepe Şenyurt Hudut Karakolu yakınındaki Sevimli köyü kırsalından sınırı geçti. Rus ve Türk askerlerinin kısa toplantısının ardından devriye başladı.

Askeri kaynaklar, Türk-Rus ortak devriyesinin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında yürütüldüğünü bildirdi.

MSB, kara devriyesinin 5-6 saat sürmesinin planlandığını belirtmişti. İlk devriye 4 saat 4 dakika sürdü.

Kritik devriye öncesi sınır hattında son hazırlıklar tamamlandı.Rus heyetle yapılan görüşmelerde devriye bölgeleri ve devriye güzergahları belirlendi.

GÜLER, RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov'la telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada iki generalin Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bu bölgelerde el yapımı patlayıcı ve mayın imha çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. İnsansız hava araçları ile keşif uçuşları yapılıyor. Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi sınırın sıfır noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Mutabakat kapsamında Kamışlı kentinde devriye yapılmayacak.



Türk ve Rus askerleri daha önce İdlib ve Tel Rıfat'ta koordineli devriye görevinde bulunmuştu. Fırat'ın doğusuna düzenlenen bu devriye, iki ülke askerleri arasındaki ilk ortak devriye olma özelliğini taşıyor.



Ortak kara devriyesi öncesinde, sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı da yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 15 araç Akçakale'ye gitti. Zırhlı araçlar Tel Abyad'daki askeri noktalara konuşlandırıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunda, insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir. Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir. Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir.''

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER-VİDEO