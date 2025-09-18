Rusya, S-400'leri geri istedi mi? MSB'den açıklama

MSB kaynakları, son bir hafta içerisinde 1 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. HUDUT GÜVENLİĞİ Bakanlık kaynakları, son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 şahısın yakalandığı ve 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 677 olduğu belirtildi.

S-400 SÜRECİ



Ocak 2013'te beş farklı ülke geçici olarak Türkiye'ye Patriot ve SAMP-T füzesi gönderdi ve talebi karşıladı.



Ancak Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG'ye yönelik 2018'deki Barış Pınarı ve 2019'daki Fırat Kalkanı harekatları sonrası, İspanya dışında tüm ülkeler bu sistemleri geri çekti.



Böylece geriye sadece Adana'daki İspanya'ya ait Patriot füzeleri kaldı.



Ankara, Aralık 2017'de Rusya ile biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınması konusunda bir sözleşme imzalandığını açıkladı.



Yetkililer, toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olan S-400 için peşinatın Rus yönetimine transfer edildiğini; bu işbirliğinin daha da gelişerek S-500'lerin ortak üretilebileceğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı, 12 Temmuz 2019'da ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere Türk yetkililer sıklıkla Patriot füzelerinin şartlarını karşılamadığını, bu sebeple S-400'lerin tercih edildiğini söyledi.



Ancak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ABD ile yıllar süren bir krizi tetikledi.



Washington ayrıca ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı.



Karar, ABD Kongresi'nde Aralık 2020'de kabul edildi.