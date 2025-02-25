Rusya tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, Kocaeli'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Bu kapsamda, "birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan Rusya Federasyonu tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilen Y.M. (37) düzenlenen operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.M, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.

