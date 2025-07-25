Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump ile görüşebilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Orman yangınlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralarda sıyrılamadılar şehitlerimizin ebediyete uğurlandı. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor." dedi.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞI OLACAK MI?

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı ile ilgili soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belki bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.