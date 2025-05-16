Rusya-Ukrayna müzakereleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akan kanın durması için önemli bir fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Bu dönüşümü bizler Avrupa olarak kendi evimizde başlatmalıyız. Arz ve tedarik zincirleri, kritik mineraller gibi muazzam iş birliğine sahip olduğumuz birçok alan bulunuyor." dedi.



Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin konulan Erdoğan, "Akan kanın durması için önemli bir fırsat.Ukrayna'da silahların susması için kritik dönemdeyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin güncellenmesinin tedarik zincirlerinin güvenliğine katkı sunacağı kanaatindeyiz.

Ekonomik güvenliği de istişare etmemiz gerekiyor. Genç ve dinamik nüfusu, büyük tüketim pazarlarına doğrudan erişim ile kritik önemdedir Türkiye.

"SCHENGEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"



İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart.



"İNSANİ YARDIM TEMİNAT ALTINA ALINMALI"



Gazze'de ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz.

Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz."