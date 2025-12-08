Rusya-Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için elden gelen gayreti göstereceğiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Kabulün sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Macaristan Başbakanı Orban'ın ortak basın toplantısı düzenliyor.

TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 yıl önce Budapeşte'de düzenlediğimiz 6. konsey toplantısında ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkarmıştık. Bugünkü görüşmelerimizde enerji, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirme konusunda iradelerimizi teyit ettik.” dedi.

“Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz” diyen Erdoğan, "Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Savunma sanayisinde ortak üretim projelerini değerlendiriyoruz. Avrupa'da değişen güvenlik koşulları ele alındığında savunma işbirliğimizi ileri taşımayı görüşüyoruz.” diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna konusunda Türkiye olarak savaşın en başından buna taraflar arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevede gayretlerimiz tüm dünya kamuoyunun malumudur. Bundan sonrada barış için elden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Macaristan arasındaki iyi ilişkileri anlattı. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Macaristan'ın Türkiye'ye verdiği desteği hatırlatırken, “AB'ye tam üyelik sürecinde Macaristan'ın katkılarını, desteğini sürdüreceğine eminiz.” dedi.

“TÜRK-MACAR İLİŞKİLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, “Türk dünyasıyla ilişkimiz çok büyük önem arz etmekte. Türk-Macar ilişkilerini sürekli geliştiriyoruz.” dedi.



Ukrayna'daki barış görüşmelerine değinen Orban, “Savaş alanında çözüm yok, barış yapmak lazım. Biz takdirle karşılıyoruz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını, gayretlerini. Bu konuda tek başarılı aracı o oldu. Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan dünya olarak Türk Dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen." diye konuştu.