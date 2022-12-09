Rusya ve ABD İstanbul'da görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın temsilcileri bir kez daha bir araya geliyor. Rus haber ajansı TASS, temsilcilerin bugün İstanbul'da görüşeceğini duyurdu.

Rusya ve ABD İstanbul'da görüşecek

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Son dakika haberi! ABD ve Rusya istihbaratlarının 'nin başkenti Ankara'da geçen ay bir araya gelmesinin ardından, bugün yeni bir buluşma gerçekleşiyor.

TASS ajanası haberini isimsiz bir kaynağa dayandırdı. İki tarafın biz dizi "zorlu meseleyi" ele alacağı bildirildi ancak detay verilmedi.

14 Kasım'da İstanbul'da yapılan görüşmede ABD'yi CIA direktörü William Burns, Rusya'yı da  Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin temsil etmişti. 

ABD ve Rusya'nın katıldığı görüşme Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde gerçekleşmişti.  

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