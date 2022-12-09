Rusya ve ABD İstanbul'da görüşecek

Son dakika haberi! ABD ve Rusya istihbaratlarının Türkiye'nin başkenti Ankara'da geçen ay bir araya gelmesinin ardından, bugün yeni bir buluşma gerçekleşiyor.

TASS ajanası haberini isimsiz bir kaynağa dayandırdı. İki tarafın biz dizi "zorlu meseleyi" ele alacağı bildirildi ancak detay verilmedi.

14 Kasım'da İstanbul'da yapılan görüşmede ABD'yi CIA direktörü William Burns, Rusya'yı da Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin temsil etmişti.

ABD ve Rusya'nın katıldığı görüşme Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

