Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Muğla'da yakalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir Rus askeri istihbarat subayının aracına yapılan bombalı saldırının faili Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Muğla'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un 'da yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 10.30’da Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği” bilgisi iletilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09:40’ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır. Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum."

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