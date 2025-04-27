Rusya'da hayatını kaybeden dağcı Mehmet Kocaakça toprağa verildi

22 Nisan'da Rusya'da 4 arkadaşıyla birlikte çıktığı 5 bin 300 rakımlı Elbrus Dağı'nda Doktor Kazım Güler ile birlikte hipotermi geçirerek hayatını kalbeden dağcı Mehmet Kocaakça'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Kocaakça için cenaze namazı kılınarak helallik alındı. Kocaakça'nın cenazesi daha sonra Ahmetler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenazeye aynı tırmanıştan yaralı olarak kurtarılan 25 yıllık arkadaşı Cihan Yıldırım da katıldı. Yüzünde ve elinde yaralar bulunan ve güçlükle yürüyebilen Cihan Yıldırım, cenazenin toprağa verilmesi sırasında fenalaşınca müdahalede bulunuldu.



Törene aralarında Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Güngör'ün de bulunduğu binlerce kişi katıldı.