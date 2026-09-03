Rusya'da İHA saldırısına uğramıştı. STAR 2 İstanbul Boğazı'nda geçiyor

Rusya'da İHA saldırısına uğrayan STAR 2 adlı gemi İstanbul Boğazı 'nda geçiyor.

Geçiş nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

TÜRKİYE'YE SEYİR HALİNDEYDİ

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Karadeniz’de ticaret gemileri de bir süredir ateş hattında. Türk sahipli gemiler de zaman zaman saldırılara hedef oluyor.

Türk sahipli Star 2 adlı Bulk Carrier gemisi de Karadeniz'de Ukrayna’nın İHA saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından gemiyle iletişim kurulamadığı iddia edilmişti.

Saldırının 25 Ağustos gecesi, geminin Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Türkiye 'ye doğru seyir halindeyken meydana geldiği öne sürülüyor.

Liberya bayraklı Star II yaklaşık 152 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğinde.