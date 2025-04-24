Rusya'da ölen dağcı, dedesiyle aynı kaderi paylaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup, pazar günü Rusya 'ya gitti.

Önceki gün, 5 kişilik grup Rusya'daki 5 bin 642 metre yükseklikteki Elbruz Dağı'na tırmandı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar, hipotermi geçirirken, Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağı indi. Yardım çağrısı üzerine arama ekibi 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken, Mehmet Kocaakça'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan aramada Kazım Güler'in de cansız bedenine ulaşıldı.



Kocaakça'nın babasının dedesi İbrahim'in de askerde alay imamı olarak görev aldığı Sarıkamış'ta, donarak şehit olduğu belirtildi.