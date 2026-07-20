Rusya'da vurulan gemi İstanbul açıklarına demirledi

Rusya karasularında drone çok sayıda drone tarafından hedef alındığı belirtilen Panama bandıralı ASOMATOS isimli ticari gemi , Türk karasularına girerek Sarıyer açıklarına demirledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin inceleme yaptığı gemide bir personelin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yaşamını yitiren personelin Endonezya vatandaşı olduğu öğrenildi.

GEMİDE 24 PERSONEL VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken gemide 24 personelin yer aldığı ifade edildi.

Buğday yüklü olduğu belirlenen gemide herhangi bir makine arızası olmadığı kaydedilen açıklamada incelemelerin sürdüğü anlatıldı.