Rusya’daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu

Rusya'da oğlunun iki gündür telefonla ulaşamadığı belirtilen anne, polis ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Başında kan izleri belirlenen Sofia Tomaili'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

Haberler - DHA 20.03.2022 - 09:59

Rusya’daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu

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’da yaşayan Rusya asıllı Türk vatandaşı Sofia Tomaili'nin (60), Rusya’da yaşayan oğlu annesine iki gündür ulaşamadı.

Tomaili'nin komşuları da kendisinden haber alamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Tomali’ye yine ulaşamayınca, kapısını zorla açarak içeri girdi.

Yalnız yaşayan kadının, odada yüzüstü yatarken cansız bedeni bulundu.

Başında kan izleri olduğu tespit edilen Tomaili'nin ölüm nedenini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.

Tomaili'nin komşuları, "Oğlu aradı, 2 gündür haber alamadığını söyledi. Biz de itfaiyeye ve polise haber verdik. Sonuç bu" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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