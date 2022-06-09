Rusya'dan Harkov'a füze saldırısı: 2 ölü

Rus güçlerince, ülkenin doğusundaki Harkov'e dün gece düzenlenen füze saldırılarında şehrin girişindeki kontrol noktası ve yakındaki sivil altyapılar yıkıldı.



Ukrayna Devlet Acil Servis Ana Müdürlüğünün Harkov şubesinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 23.00 sularında düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.



Şehrin merkezinde yer alan Novobavarsky ilçesindeki patlamalar sonucu evler, atölyeler, depolar, bir restoran ve okul kütüphanesi yıkıldı.