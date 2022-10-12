Rusya'dan KKTC'ye doğrudan uçuş hazırlığı

Rusya, KKTC'ye doğrudan uçuş hazırlığı yapıyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre Rusya'dan ilk uçuşun KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Rusya'dan KKTC'ye doğrudan uçuş hazırlığı

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Rus basını, Moskova'nın 'de temsilcilik açmayı planladığını ve Türk tarafına doğrudan uçuşlar başlatacağını duyurdu.

Haber Rus İzvestia gazetesinde yer aldı. Gazetenin üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, ’nın KKTC’yle havayolu bağlantısı kuracağı belirtildi.

Gazete haberinde, Rusya'nın Türk tarafından temsilcilik açmayı planladığı bilgisi de yer aldı. Özel bir havayolu şirketiyle başlatılması planlanan uçuşların KKTC’yi tanıma anlamına gelmeyeceğini akratan gazete, bu adımın kuzeyde yaşayan yaklaşık 10 bin Rus'a hizmet vermek amacıyla atılacağını vurguladı.

İLK İÇİN SEMBOLİK TARİH

NTV'nin edindiği bilgilere göre Rusya'dan ilk uçuşun KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım'da yapılması planlanıyor. KKTC’ye yönelik ambargolar çerçevesinde dışında hiçbir ülke Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş gerçekleştiremiyor.

Uluslararası uçuşlarda uçaklar önce Türkiye’ye indikten sonra KKTC Ercan Havalimanı’na gidebiliyor.

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