Rusya'dan S-400 açıklaması

Resmi temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelen Rus senatör Andrey Klimov, S-400 görüşmelerinin sükunet gerektirdiğini ve bir sıkıntı olmadığı söyledi.

Rusya Büyükelçiliğinde basın mensupları ile bir araya gelen Klimov, ikinci S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatı konusunda, "Bu görüşmeler sükûnet gerektirir. Zaman zaman dedikodu çıkar. Tek bir şey diyebilirim. Bence S-400 konusunda herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullanıldı.

S-400'lerin savunma sistemi olduğuna vurgu yapan Klimov, "Üçüncü ülkelere karşı yapılan bir şey değildir. Çünkü S-400 savunma sistemidir. Mesela Yunanistan’a Amerika’nın sattığı uçaklar farklıdır. Taarruz silahları o'' değerlendirmesinde bulundu.