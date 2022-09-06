Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in genel başkanlığını yaptığı Birleşik Rusya Partisi yöneticisi Andrey Klimov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Klimov, S-400 tedariki konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Haberler - NTV Haber 06.09.2022 - 19:07

Rusya'dan S-400 açıklaması

Resmi temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelen Rus senatör Andrey Klimov, görüşmelerinin sükunet gerektirdiğini ve bir sıkıntı olmadığı söyledi. 

Büyükelçiliğinde basın mensupları ile bir araya gelen Klimov, ikinci hava savunma sisteminin sevkiyatı konusunda, "Bu görüşmeler sükûnet gerektirir. Zaman zaman dedikodu çıkar. Tek bir şey diyebilirim. Bence S-400 konusunda herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullanıldı.

'lerin savunma sistemi olduğuna vurgu yapan Klimov, "Üçüncü ülkelere karşı yapılan bir şey değildir. Çünkü S-400 savunma sistemidir. Mesela Yunanistan’a Amerika’nın sattığı uçaklar farklıdır. Taarruz silahları o'' değerlendirmesinde bulundu.

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