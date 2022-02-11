Rusya: Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." açıklamasında bulundu.

Haberler 11.02.2022 - 23:43

Rusya: Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor

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