Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırıda Türk TIR sürücüsü hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 12 saat süren bombalı saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı TIR sürücüsü Tevfik Bektaş, hayatını kaybetti.
Sakarya Akyazı’dan aldığı yükü Ukrayna’nın Kiev kentine götüren Sakaryalı TIR sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı.
3 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya’nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen aracında kalmayı tercih etti.
Bombardıman sırasında bulunduğu bölgeye bomba isabet etmesi neticesinde Bektaş hayatını kaybetti. Saldırıda Bektaş’la beraber 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.
Paylaşılan görüntülerde bombardıman sonrası TIR'ların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.
- Etiketler :
- Rusya
- Bombalı Saldırı
- Ukrayna