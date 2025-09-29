Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırıda Türk TIR sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya Akyazı’dan aldığı yükü Ukrayna’nın Kiev kentine götüren Sakaryalı TIR sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı.

3 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya’nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen aracında kalmayı tercih etti.