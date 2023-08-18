Rusya'ya rağmen ilk sefer | Tahıl gemisi İstanbul'da

AMBARLI'YA DEMİRLEYECEK

24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında olan geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi.

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.



Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.



Milli Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de tansiyonu yükselten girişimi yakından takip ediyor. Bakanlık kaynakları "Buradaki sorun ticari gemilerin çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazlarına gelebilmesi, Boğazlara kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok." ifadesini kullandı..

