Rusya'ya rağmen ilk sefer | Tahıl gemisi İstanbul'da

Rusya'nın çekilmesinin ardından tahıl koridoru anlaşması kapsamında yola çıkan gemi İstanbul'a ulaştı.

Rusya'ya rağmen ilk sefer | Tahıl gemisi İstanbul'da

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı.

Dün akşam Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemi, şu sıralarda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor

Hong Kong bandıralı Joseph Schulte adlı gemi, çarşamba günü Ukrayna Limanı'dan ayrılarak İstanbul Boğazına doğru yola çıkmıştı.

30 bin ton yük taşıyan gemi, dün akşam 20.00 sıralarında Türk karasularına girdi ve Kumköy açığında demirledi.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinden sonra ilk kez bir ticari gemi hareket etmiş oldu.

"Tahıl Koridoru"ndan 33 milyon tona yakın tahıl taşındı

"Tahıl Koridoru"ndan 33 milyon tona yakın tahıl taşındı

Haberi Görüntüle

AMBARLI'YA DEMİRLEYECEK

24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında olan geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi.

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da , Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.

Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

Milli Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de tansiyonu yükselten girişimi yakından takip ediyor. Bakanlık kaynakları "Buradaki sorun ticari gemilerin çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazlarına gelebilmesi, Boğazlara kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok." ifadesini kullandı..

Ukrayna: Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabilir

Ukrayna: Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabilir

Haberi Görüntüle

Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.

Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...