Rusya'ya rağmen ilk sefer | Tahıl gemisi İstanbul'da

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna limanlarından ilk kez bir ticari gemi ayrıldı.
Dün akşam Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemi, şu sıralarda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor
Hong Kong bandıralı Joseph Schulte adlı gemi, çarşamba günü Ukrayna Limanı'dan ayrılarak İstanbul Boğazına doğru yola çıkmıştı.
30 bin ton yük taşıyan gemi, dün akşam 20.00 sıralarında Türk karasularına girdi ve Kumköy açığında demirledi.
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinden sonra ilk kez bir ticari gemi hareket etmiş oldu.
AMBARLI'YA DEMİRLEYECEK
24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında olan geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi.
Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.
Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.
Milli Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de tansiyonu yükselten girişimi yakından takip ediyor. Bakanlık kaynakları "Buradaki sorun ticari gemilerin çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazlarına gelebilmesi, Boğazlara kadar ulaşan gemilerin boğazlardan geçmesi ile ilgili bir sorun yok." ifadesini kullandı..
Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalandı.
Rusya, gıda krizini bitirmeyi amaçlayan anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.
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