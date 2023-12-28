Rüzgar karları savurdu, 3 mahalle yolu kapandı

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan rüzgarın savurduğu kar, kırsal 3 mahallenin yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin çabaları ile kapanan yollar, tekrar açıldı.

Rüzgar karları savurdu, 3 mahalle yolu kapandı

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Saray ilçesinde, dün akşam saatlerinde rüzgar etkili oldu.

Rüzgarın etkisi ile savrulan kar, kırsal Turan, Karahisar ve Kepir mahallelerinin yollarını ulaşıma kapattı. Rüzgarın etkisiyle özellikle çukur bölgelerdeki kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile mahalle yolları, yeniden ulaşıma açıldı. 

Rüzgar karları savurdu, 3 mahalle yolu kapandı - 1

Van Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, kar yağışı sonrası tüm yolları açtıklarını ancak bazı yolların rüzgar ile yeniden kapandığını, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sürekli hazır bekletildiğini söyledi.

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