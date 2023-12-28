Rüzgar karları savurdu, 3 mahalle yolu kapandı

Van Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, kar yağışı sonrası tüm yolları açtıklarını ancak bazı yolların rüzgar ile yeniden kapandığını, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sürekli hazır bekletildiğini söyledi.

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