Rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR devrildi
Balıkesir'de rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR devrildi. Kazayı sürücü E.K., hafif yaralı olarak atlattı.
Balıkesir'in Gönen ilçesi Fındıklı köyü yolu Canbaz köyü mevkiinde rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR, sürücüsü E.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kontrolden çıkan TIR yol kenarına devrilirken, sürücü E.K. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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