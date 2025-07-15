Rüzgara dikkat! Bugün iki bölgede yüksek yangın riski var

İKİ BÖLGEDE YÜKSEK YANGIN RİSKİ VAR Bugün iki bölgede şiddetli rüzgar da etkili olacak. Marmara ve Ege'de rüzgarın sert esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI: DAHA TEDBİRLİ OLMALIYIZ

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak vatandaşları, yüksek riske karşı uyardı, duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük nemin yangın riskini artırdığı belirtilen açıklamada, "Özellikle Marmara ve Ege'de görülecek şiddetli rüzgar yüksek yangın riski oluşturmakta. Sadece ormanlarda değil, ormana yakın her yerde daha dikkatli ve daha tedbirli olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.