Rüzgara dikkat! Bugün iki bölgede yüksek yangın riski var

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, yüksek yangın riskine neden oluyor.

Rüzgara dikkat! Bugün iki bölgede yüksek yangın riski var

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genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallarinin üzerinde seyrediyor.

Bugün İstanbul'da 32 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Başkent Ankara'da 36, İzmir'de ise 37 derece hava sıcaklığı olacak.

Manisa ve Aydın'da ise hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak.

Rüzgara dikkat! Bugün iki bölgede yüksek yangın riski var - 1 15 Temmuz Salı Hava Durumu

İKİ BÖLGEDE YÜKSEK YANGIN RİSKİ VAR 

Bugün iki bölgede şiddetli rüzgar da etkili olacak. Marmara ve Ege'de rüzgarın sert esmesi bekleniyor.

Sert esen rüzgar, beraberinde tehdidini de artırıyor.

Bugün Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek yangın riski var.

Rüzgara dikkat! Bugün iki bölgede yüksek yangın riski var - 2 Geçen günlerde İzmir, Sakarya ve Bursa'da büyük yangınlar çıkmıştı

VATANDAŞLARA UYARI: DAHA TEDBİRLİ OLMALIYIZ

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak vatandaşları, yüksek riske karşı uyardı, duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük nemin yangın riskini artırdığı belirtilen açıklamada, "Özellikle Marmara ve Ege'de görülecek şiddetli rüzgar yüksek yangın riski oluşturmakta. Sadece ormanlarda değil, ormana yakın her yerde daha dikkatli ve daha tedbirli olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.

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