Rüzgara dikkat! Bugün iki bölgede yüksek yangın riski var
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, yüksek yangın riskine neden oluyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallarinin üzerinde seyrediyor.
Bugün İstanbul'da 32 derece hava sıcaklığı bekleniyor. Başkent Ankara'da 36, İzmir'de ise 37 derece hava sıcaklığı olacak.
Manisa ve Aydın'da ise hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak.
İKİ BÖLGEDE YÜKSEK YANGIN RİSKİ VAR
Bugün iki bölgede şiddetli rüzgar da etkili olacak. Marmara ve Ege'de rüzgarın sert esmesi bekleniyor.
Sert esen rüzgar, beraberinde orman yangını tehdidini de artırıyor.
Bugün Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek yangın riski var.
VATANDAŞLARA UYARI: DAHA TEDBİRLİ OLMALIYIZ
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak vatandaşları, yüksek riske karşı uyardı, duyarlı olunması çağrısında bulundu.
Aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük nemin yangın riskini artırdığı belirtilen açıklamada, "Özellikle Marmara ve Ege'de görülecek şiddetli rüzgar yüksek yangın riski oluşturmakta. Sadece ormanlarda değil, ormana yakın her yerde daha dikkatli ve daha tedbirli olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.
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