Son dakika haberi!

Rusya'dan, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı sürüyor.



S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçak da, Mürted Hava Meydanı'na indiğini duyurdu.

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek.



FÜZELER DENİZ YOLUYLA GELECEK



Bu kapsamda 8 uçakla gönderilen parçalar güvenli hangarlara yerleştiriliyor.

S-400 hava savunma sisteminin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

VIDEO: S-400'LER NEREDE KONUŞLANACAK?