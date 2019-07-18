S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Sevkiyatın yedinci gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 sevkiyatında 15. uçak Mürted'e indi
İHATürkiye
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.