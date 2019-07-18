S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15. ve 16. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Sevkiyatın yedinci gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında 15 ve 16. uçaklar Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 sevkiyatında 16. uçak Mürted'e indi
İHATürkiye
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 15 ve 16'ncı uçaklar Mürted Hava Meydanı’na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15. ve 16. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.