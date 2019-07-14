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S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Sevkiyatın üçüncü gününde, savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi planlandığı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sevkiyat kapsamında yedinci uçağın da, Mürted Hava Meydanı'na indiğini duyurdu.



Sabah saatlerinde beşinci ve altıncı uçak da iniş yapmıştı. S-400 füze ve hava savunma sistemi parçalarını taşıyan 4 uçak ise daha önce Mürted Hava Meydanı'na inmiş ve malzemeleri bırakmıştı.

S-400'ÜN MENZİLİ

S-400'LER 4 AYRI PARÇADAN OLUŞUYOR

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek.

FÜZELER DENİZ YOLUYLA GELECEK

Bu kapsamda 7 uçakla gönderilen parçalar güvenli hangarlara yerleştirildi. Sistemin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.

VİDEO: S-400'LER BÖYLE GETİRİLDİ