S-400 sevkiyatında üç uçak daha Mürted'e indi

Rusya'dan, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı sürüyor.



S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında 12. uçak da, Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indi. Sabah saatlerinde 10. ve 11. uçaklar da iniş yapmıştı.



S-400'LER 4 AYRI PARÇADAN OLUŞUYOR



S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek.



FÜZELER DENİZ YOLUYLA GELECEK



Sistemin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.

VİDEO: S-400'LER NEREDE KONUŞLANACAK?