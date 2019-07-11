Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemi S-400'ün ilk parçalarının Türkiye'ye gelmesi beklenirken, Rusya merkezli askeri stratejik düşünce kuruluşları, Tver'deki askeri üste iki büyük uçağa yükle melerin tamamlandığını iddia etti.

Bu uçakların Türkiye'den gelecek talimata göre her an havalanacak durumda hazır bekledikleri hatta Türkiye'ye ulaşmış olabilecekleri öne sürüldü.



"BÜTÜN DENKLEM DERİNDEN ETKİLENİR'

Ankara'da bir yandan S-400'lerin nere.ye konuşlanacağına dair farklı senaryolar konuşulurken diğer yandan hafta başından bu yana Suriye'de Fırat'ın doğusuna denk gelen sınır hattındaki yoğun askeri hareketliliği S-400'lerle ilişkilendirilen yorumların artması da dikkat çekiyor.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberinde, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Fırat'ın doğusuna yönelik son derece güçlü harekât emareleri mevcut. Bu devasa yığınak sınır ötesi bir etkiye dönüsürse, bu bütün denklemleri derinden etkileyebilecek ge. lişmelere neden olabilir. Hareketlilik ciddi bir kararlılık taşıyor" derken, hareketliliğin S-400 ile aynı zamana denk gelmesine dikkat çekti.

Ağar, “S-400'leri sadece firlatılacak füze olarak görmemek lazım. Sistem radarının kapsayacaği alanı düşünün. Dolayısıyla Suriye ve Doğu Akdeniz gibi alanlarda Türkiye'nin çıkarlarına ters düşen hareketlilikler de rahatlıkla tespit edilebilir" dedi.

PLANLAMA VE HAZIRLIKLAR TAMAM



Şanlıurfa'nın sınır hattında Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine, aralarında tankların da bulunduğu yoğun askeri sevkiyat yapılması başkent kulislerinde "Fırat'ın doğusuna olası bir kara harekâtına hazırlık" değerlendirmelerine neden oluyor. Resmi güvenlik kay. nakları ise hareketlilikle ilgili soruya, "Fırat'ın doğusuna planlama ve hazırlıkların tamamlandığı en üst düzeyde aylardır söyleniyor. Ancak son sevkiyat ikmal ve değişim maksatlı olabilir" yanıtını vermekle yetindi.

