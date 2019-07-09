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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile varılan S-400 hava savunma sistemi anlaşması ile ilgili bir kez daha "Geri adım söz konusu değil" mesajı verdi, ortak üretime geçileceğini söyledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle bir defa ortak üretim noktasında bizim Rusya ile sıkıntımız yok ve Sayın Putin ile bu işi ilk görüşmeye başladığımız andan itibaren bu konuda mutabakatımız var. Ortak üretime de inşallah geçeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu spekülasyonlar maalesef bizim S-400 alımından vazgeçmemizi isteyenlerin ileri sürdüğü bir tezdir. Bundan vazgeçin diyorlar, böyle bir şey söz konusu değil.”

"ŞARTLAR OLUŞURSA PATRİOT SİSTEMİ DE SATIN ALINABİLİR"



Cumhurbaşkanı, uygun şartların oluşmasi durumunda ABD'den Patriot sisteminin de satin alınabileceğini belirtti.

"KUZEY KIBRIS'TAKİ TÜRK KARDEŞLERİMİZİN HAKLARINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimini de değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: "Biz oralarda birilerinin alanı üzerinde çalışma gayreti içinde değiliz. Orada özellikle de Kuzey Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimizin hakları neyse bu hakları savunmak üzere adımımızı atıyoruz. Oradaki tüm alanların hepsinde Kıbrıs'ta yaşayan insanların hakkı var. Bu hak nedir? Hepsi oradan çıkan nema, ister su ürünleri olsun ister petrol olsun, bunlar üzerinde eşit oranda hak sahibidirler ve biz onların bu hakkını korumak için çalışıyoruz."

"AB'YE YAKIN MARKAJIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nde yönetim kadrosunun değiştiğini de hatırlattı, "İşbaşı yaptıkları andan itibaren yeni yönetimlerin yaklaşımı nasıl olacak göreceğiz" dedi.



Göçmenlerle ilgili Türkiye'ye daha önce 3 artı 3 milyar euro destek sözü verildiğini ve Avrupa ülkelerinin elini taşın altina koymadığını da belirten Erdoğan, "Dışişleri bakanlığımız aracılığıyla yakın markajımızı devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

