Saadet grubu yeniden kurulacak: "DEVA formülü" devrede

Saadet Partisi’nin Gelecek Partisi ile oluşturduğu Meclis grubu, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın istifasının ardından düşmüştü.



Bu kapsamda Saadet Partisi Meclis Grubu'nu yeniden oluşturabilmek için DEVA Partisi ile iş birliğine gidecek.



Anlaşma sağlanması halinde DEVA Partisi'nden iki milletvekili, Saadet Partisi'ne geçiş yapacak.

ÇATI PARTİ

Yapılacak işbirliğine ilişkin çarşamba günü Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya gelmişti.



Görüşmede, çatı parti oluşumu öncesi Saadet Partisi’nin grup haklarını kaybet-memesi için milletvekili desteği sağlanması kararlaştırıldı.



Bu noktada DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın Saadet Partisine geçmesi kararlaştırıldı.



YENİDEN KURULACAK



NTV’ye konuşan Mehmet Emin Ekmen, henüz Meclis BaşkanlığI'na dilekçe sunulmadığını ama böyle bir düşünceleri olduğunu ifade etti.



İki ismin Saadet Partisine geçmesiyle birlikte toplam vekil sayısı 21 olacak ve Saadet Partisi grubu tekrar kurulacak.



Bundan sonraki süreçte ise Saadet-Gelecek ve DEVA partisinin çatı parti oluşumuna yönelik görüşmeler sürecek.



DEVA PARTİSİ'NDEN İSTİFA



Partiler arasında görüşmeler sürerken DEVA Partisi'nden dikkat çekici bir istifa haberi geldi.



DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı.



Sosyal medyadan açıklama yapan Yeneroğlu, parti politikalarına yönelik eleştirilerde bulunup "Kuruluşundan beri var olan temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim.'' ifadesini kullandı.