Yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Başkanlık Divanı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu başkanlığında bugün toplandı.
Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.
Saadet Partisi, Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna tanıtacak.
Saadet Partisi Ankara adayını belirledi
Anadolu AjansıTürkiye
Saadet Partisi'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu.
Yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Başkanlık Divanı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu başkanlığında bugün toplandı.