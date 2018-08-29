Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.



Ağustos'un tarihte büyük zaferlerin kazanıldığı bir ay olduğunu belirten Karamollaoğlu, bu ayda elde edilen Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun Müslümanların yurdu olduğunu, Dumlupınar Zaferi ile de İslam'ı Anadolu'dan söküp atmaya çalışanlara en kesin cevabın verildiğini anımsattı.



Karamollaoğlu, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan için can veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu.



"ESAD BÖYLE BİR SALDIRIDAN VAZGEÇİRİLMELİ"



Hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye'nin ekonomik afetle fiilen karşı karşıya olduğunu öne sürdü.



Karamollaoğlu, "Üretmeyen ekonomi, iflas etmeye mahkumdur. Deniz bitti, duvara tosladık. Bu ekonomi bugünkü prensiplerle idame ettirilemez" değerlendirmesinde bulundu.



Suriye'deki savaşın bir an önce durması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



"İdlib'de kuzey bölgelerde şimdi bir katliam endişesi var. Esad kendi memleketinde Suriye'de artık kuzey bölgeler hariç hakimiyetini tescil ettirdi. Ama bütün direnç noktası kuzeye kaydı. Şimdi buralara müdahale etme hazırlığı yapıldığını duyuyoruz. Buraya bir askeri müdahale hakikaten binlerce, on binlerce insanın katline vesile olur. Bu katliam durdurulabilir. Zaten Astana süreci devam ediyor. Türkiye'nin İran ve özellikle Rusya ile bir araya gelerek, Esad'ı böyle bir saldırıdan vazgeçirmeleri, arkasından da buraya herkesin uyacağı bir çözüm yolu getirmeleri mümkündür. Artık bu bölge katliama doydu. Mutlaka buralar ile ilgilenilmeli."



Karamollaoğlu, af konusundaki çalışmalara da değinerek, "Devlet şahıslara karşı yapılmış olan suçlara affetme yetkisine sahip değildir" dedi.

