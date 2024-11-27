Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

Mahmut Arıkan, parti genel merkezindeki törende, Genel Başkanlık mazbatasını, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'dan alarak görevine başladı.



Törende konuşan Arıkan, kongrenin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm partilere teşekkür etti.



Yeni dönemde aktif çalışmalar içerisinde olacaklarını belirten Arıkan, "81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde tam manasıyla teşkilatlanma mecburiyetindeyiz. Biz geçmişte bu işleri başardık. Sadece geçmişte yaptığımız başarıyı tekrar edeceğiz." dedi.

