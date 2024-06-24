Saadet Partisi kongreye gidiyor: Birol Aydın adaylığını açıkladı

Saadet Partisi'nde hafta sonu olağanüstü kongre gerçekleştirilecek.

Kongre öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, genel başkanlığa adaylığını duyurdu.

“Türkiyemizin her açıdan tıkandığı ekonomide, dış politikada, eğitimde, yargıda, sağlıkta, sosyal hayatta ve ahlaki hayatta büyük bir tıkanıklığın ve yozlaşmanın yaşandığı bir zamanda Saadet Partimizin 3’üncü Olağanüstü Kongresini pazar günü gerçekleştireceğiz.” diyen Aydın, şunları söyledi:

“Saadet Partimize sahip çıkmak, genel başkanımızın öncülüğünde Saadet Partisi kadroları olarak 2016’dan bugüne kadar Türkiyemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kutuplaşmanın ve kamplaşmanın ortadan kalkması için, geleceği farklılıklarımızla beraber inşa etme anlayışının devam edebilmesi için bu anlayışa sahip çıkmak için, genel başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğumu teşkilat mensuplarımıza, camiamıza ve aziz milletimize ilan ediyor, bu kararımın partimiz, camiamız ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.”

