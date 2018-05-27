Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim çalışmalarını Ankara'da başlattı.
Saadet Partisi'nin seçim beyannamesini açıklayan Temel Karamollaoğlu toplumda kutuplaşmanın kaldırılacağını söyledi.
Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "İnsanların kardeşce yaşadığı bir Türkiye inşaa etmekte kararlıyız" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim beyannamesinde vaatlerini şöyle sıraladı:
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik olacak.
- Vatandaşın bilgisine ulaşamadığı hiçbir ihale, sözleşme olmayacak.
- Güçlü iç ve dış denetim mekanizmaları kurulacak.
- Kutuplaşmaya fırsat verilmeyecek.
- Yargı tarafsızlığı sağlanacak.
- Kuvvetler ayrılığı tesis edilecek.
Seçim beyannamesini açıklarken konuşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Türkiye'nin yeni bir sese, yeni bir söze yeni bri siyaset anlayışına ihtiyacı var. Bu ihtiyaç Saadet Partisi'dir" dedi.
Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemiz kutuplaşmış ve kamplara ayılmıştır. Olağanüstü hal, olağan hale getirildi. Farklı sesler susturuldu, devletin omurgasını oluşturan kurumlar yıpratılmıştır. Ekonomi dar boğaza girmiş, tarım ve hayvancılık neredeyse bitirilmiştir."