Saadet Partisi'nde istifa: Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap CHP'ye döndü

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Meclis grubunun düşmesini engellemek için Saadet Partisi'ne geçmişti.

DEVA Partisi'nden iki milletvekilinin gruba katılmasıyla Ali Fazıl Kasap istifa edip, CHP'ye geri döndü.

Kasap, "Biz misyonumuzu ve görevimizi yerine getirdik. Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz." dedi.

Meclis'te CHP'nin sandalye sayısı 130'a yükseldi.